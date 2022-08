Google Pixel Watch, quanto dura la batteria? Nuove informazioni dall'app FitBit

Lo scorso mese vi abbiamo raccontato che Google Pixel Watch punta a essere l'Apple Watch di Android, ma i fan restano ancora incerti riguardo alle specifiche ed all'effettiva bontà tecnica del prodotto di Google. Un nuovo leak, però, sembra oggi suggerire che Pixel Watch avrà una batteria di tutto rispetto.

In pieno contrasto con i rumor sulla scarsa autonomia di Pixel Watch, infatti, un nuovo aggiornamento dell'app FitBit sembra confermare che lo smartwatch avrà un'autonomia complessiva fino a 24 ore totali. A riportare la notizia è, come al solito, il portale 9to5Google, che ha scandagliato l'update 3.65 dell'applicazione di FitBit.

L'app, infatti, sembra contenere un avviso che ricorda agli utenti di caricare il proprio Pixel Watch prima di andare a letto. In particolare, l'avviso non sarebbe pensato per chi desidera caricare in notturna l'orologio, ma per chi al contrario intende indossarlo per tutta la notte in modo da monitorare il sonno: l'app, infatti, invia una notifica all'utente qualche ora prima del "bedtime goal" impostato, in modo da garantire che Pixel Watch arrivi al mattino senza scaricarsi e possa monitorare completamente il sonno.

La stringa di codice presa in esame da 9to5Google, infatti, spiega che "riceverai una notifica prima del tuo bedtime goal se la batteria del tuo Pixel Watch è troppo bassa per monitorare un'intera notte di sonno". Ciò sembra dunque indicare, secondo i colleghi di PhoneArena, che Pixel Watch avrà una batteria da 24 ore, perché un ciclo di ricarica dovrebbe bastare per il monitoraggio del sonno notturno e per il funzionamento diurno del giorno dopo, con una ricarica serale prima di andare a letto.

Un'altra linea di codice, che riporta il messaggio "servirà almeno il 30% di batteria per il corretto monitoraggio del sonno", con una durata media circa 7-8 ore, implica che una carica completa duri fino a 24 ore.