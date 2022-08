Google Pixel Watch, emerge il prezzo: costerà più di Samsung Galaxy Watch 5

Dopo aver scoperto quanto dura la batteria di Google Pixel Watch, arriva oggi un'altra interessante indiscrezione sul primo smartwatch di Big G, questa volta relativa al suo prezzo. Sfortunatamente, pare che Google Pixel Watch non sarà un device "budget", come alcuni esperti avevano teorizzato in passato.

Stando ad un report di 9to5Google, infatti, Pixel Watch costerà 399 Dollari negli Stati Uniti, nella variante LTE. A confronto, la variante LTE del Galaxy Watch 5 di Samsung, lanciato solo a inizio agosto, costa circa 330 Dollari, mentre la stessa versione del Galaxy Watch 5 Pro ha un prezzo di 500 Dollari circa.

In altre parole, quello di Google vuole essere un device a metà tra fascia media e fascia alta. Un'ambizione che, però, non sembra essere in linea con la scheda tecnica dello smartwatch: secondo i rumor, infatti, Google Pixel Watch avrà un SoC Exynos 9110, insieme ad un co-processo Cortex-M33, una RAM da 1,5 GB e uno storage da 32 GB. Insomma, non proprio una scheda tecnica da top di gamma, soprattutto considerato che il chipset del dispositivo ha già qualche anno sulle spalle.

Per di più, anche l'autonomia di Google Pixel Watch non sembra essere delle migliori, a causa di una ridotta batteria da soli 300 mAh, che dovrebbe garantire poco meno di una giornata completa di utilizzo per il device. Ovviamente, però, per il momento quelle su Pixel Watch sono solo indiscrezioni, perciò la scheda tecnica finale del device potrebbe essere ben diversa da quella rumoreggiata.

Inoltre, è possibile che la variante non-LTE dello smartwatch venga venduta ad un prezzo di molto inferiore alla versione "premium", posizionandosi più solidamente in una fascia medio-bassa che potrebbe fare gola agli utenti Android alla ricerca di un orologio intelligente ma che non sono disposti a spendere cifre troppo elevate.