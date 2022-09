Google Pixel Watch fotografato dal vivo: eccolo al polso del CEO Sundar Pichai

Già lo sappiamo: il 6 ottobre Google presenterà la gamma Pixel 7 e Pixel Watch, il tanto atteso smartwatch della Grande G. Il design lo conosciamo già grazie ai render ufficiali dell’azienda ma, grazie al CEO Sundar Pichai e agli occhi attenti dei tipster, finalmente vediamo Pixel Watch dal vivo nelle prime foto reali.

Mark Gurman di Bloomberg un paio di giorni fa è riuscito infatti a scattare qualche fotografia, seppur con una qualità non eccelsa, del Pixel Watch al polso del CEO di Google Sundar Pichai durante la Code Conference 2022 di Vox Media. Negli scatti il quadrante rotondo è decisamente protagonista nella sua eleganza, mentre la sportività del cinturino apparentemente dal colore verde fluo fa la sua bella figura. Nella serie di fotografie lo si vede anche in funzione grazie ad alcuni elementi dell’interfaccia utente che, però, non si riescono a distinguere.

Riprendiamo quindi le specifiche tecniche trapelate a oggi anche in vista del suo debutto internazionale: Google Pixel Watch dovrebbe dotarsi del SoC Exynos 9110 rilasciato nel 2018, 1,5 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna; la batteria, invece, dovrebbe essere da 300 mAh e caricarsi con una base magnetica. Non si tratta pertanto di un modello di fascia alta alla luce del chip datato e dell’autonomia apparentemente scarsa, ma si prevede un costo pari a 399 dollari negli Stati Uniti stando ai prezzi di Pixel Watch trapelati a fine agosto.

Restando sempre nella gamma pixel, è giunta la conferma da Google che Pixel 7 e 7 Pro arriveranno con chip Tensor G2.