Google Pixel Watch, trapelano prezzi e colori disponibili al lancio

Il primo leak del prezzo di Google Pixel Watch, smartwatch della Grande G la cui presentazione ufficiale è attesa per il 6 ottobre 2022, trova un seguito nell’ultima indiscrezione diffusa da tipster in esclusiva al portale Pricebaba: ecco il possibile prezzo di lancio di Google Pixel Watch assieme ai presunti colori disponibili al lancio.

Secondo quanto riferito, Google dovrebbe fissare il prezzo a 250 dollari per il modello Wi-Fi e 399 dollari per la versione LTE; possibili variazioni delle dette cifre dipenderebbero da altri dettagli tecnici ora ignoti o, in alternativa, da dimensioni e materiale della scocca. In precedenza si è parlato esclusivamente del modello LTE, dunque il prezzo per il Google Pixel Watch Wi-Fi è una novità per il pubblico. In Italia, in tal caso, ci si potrebbe aspettare un cartellino fissato a oltre 400 euro tra tasso di cambio e altri aggiustamenti.

Per quanto riguarda i colori, si parla delle tonalità Chalk, Charcoal, e Obsidian, dove la prima è più tendente al bianco, la seconda al grigio e la terza al nero. Non ci sono invece novità per specifiche tecniche e funzionalità: ormai sembrano confermati il display OLED da 2 pollici, Il chipset Exynos 9110 di Samsung e un'interfaccia utente Wear OS migliorata. Ovviamente tutte queste indiscrezioni vanno prese con le pinze, sebbene ormai il debutto sul mercato di Google Pixel Watch sia imminente.

Nel frattempo, potete vedere la prima apparizione dal vivo di Google Pixel Watch.