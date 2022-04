Google Pixel Watch più vicino del previsto: potrebbe essere lanciato a breve

Lo scorso mese abbiamo riportato un leak secondo cui Google Pixel Watch sarebbe in ritardo e la sua uscita sarebbe stata posticipata all'estate. Oggi, invece, pare proprio che le cose siano profondamente cambiate, poiché il lancio di Pixel Watch sarebbe imminente, secondo un noto leaker.

Stando a quanto riporta Evan Blass (noto anche come EVLeaks) su Twitter, infatti, Pixel Watch sarebbe prossimo all'uscita e dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di pochi mesi insieme all'aggiornamento alla versione 3.1 di WearOS, il sistema operativo per smartwatch di Google.

Blass si riferisce allo smartwatch con il codename Pixel Rohan, lo stesso rumoreggiato ormai da mesi per Google Pixel Watch, ma non fornisce una data di lancio più definita per l'orologio intelligente di Big G, che però dovrebbe ormai essere in dirittura d'arrivo. In particolare, visto l'avvicinarsi dell'edizione 2022 del Google I/O, sembra sempre più probabile che il dispositivo verrà annunciato durante l'evento della compagnia di Mountain View riservato agli sviluppatori.

L'altro interessante dettaglio condiviso da Blass sullo smartwatch sarebbe il sistema operativo WearOS 3.1 integrato nel dispositivo fin dal lancio: al momento, infatti, l'aggiornamento a WearOS 3.1 non è ancora stato rilasciato da Google, mentre non è chiaro quali nuove funzioni esso potrebbe portare con sé. È anche probabile che WearOS 3.1 introduca solo alcuni miglioramenti estetici rispetto a WearOS 3, implementando per esempio i nuovi quadranti pensati per Google Pixel Watch, leakati negli scorsi mesi sul web.

Ad ogni modo, secondo gli ultimi leak a riguardo, Pixel Watch avrà un quadrante circolare e dovrebbe offrire una vasta gamma di sensori biometrici avanzati, tra cui un monitoraggio particolarmente preciso della frequenza cardiaca di chi lo indossa. Lo smartwatch dovrebbe arrivare in una sola configurazione sul mercato, dotata di una memoria da 32 GB.