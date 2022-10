Google Pixel Watch, prezzi ancora più alti del previsto? Si parte da 379 Euro

Continuano a far discutere i presunti prezzi di Google Pixel Watch, che potrebbero rendere lo smartwatch di Big G meno competitivo del previsto, soprattutto a confronto con il Galaxy Watch 5 di Samsung. Oggi, però, un nuovo leak conferma il prezzo elevato dello smartwatch Google, che dovrebbe costare ben più di 300 Euro.

Nello specifico, a riportare l'indiscrezione è il tipster Roland Quandt su Twitter, che ha spiegato che, nel Regno Unito, Google Pixel Watch costerà 339 Sterline, ovvero 379 Euro circa nel resto d'Europa. Tale prezzo dovrebbe essere quello del modello base di Pixel Watch, con la sola connettività Wi-Fi. Per un modello con connettività Wi-Fi ed LTE insieme, invece, dovrete sborsare la bellezza di 419 Euro.

A conti fatti, il prezzo riportato dal nuovo leak non è solo maggiore di quelli rumoreggiati finora, che si attestavano sui 350 Dollari (ossia 350 Euro) per il modello base e sui 399 Dollari (399 Euro) per la variante LTE, ma è anche decisamente più alto di quello del Galaxy Watch 5 di Samsung, che sullo store italiano di Samsung viene venduto a partire da 299 Euro nella versione solo Bluetooth e Wi-Fi e a partire da 349 Euro nella variante 4G.

Ovviamente, Google Pixel Watch costerà meno di Galaxy Watch 5 Pro, ma si tratta pur sempre di una magra consolazione: lo smartwatch di Google, con un SoC Exynos 9110 e un co-processore Cortex-M33, nonché con 1,5 o 2 GB di RAM e 32 GB di storage, non sembra essere in grado di competere con l'alternativa premium di Samsung. Inoltre, anche l'autonomia di Google Pixel Watch, che potrebbe non raggiungere le ventiquattro ore, non sembra deporre a favore dello smartphone di Big G.

Infine, se Google Pixel Watch dovesse avere un prezzo di 379 e 419 Euro a seconda del modello, il device dovrebbe trovarsi a metà, in termini di prezzo, tra il già citato Galaxy Watch 5 e l'Apple Watch Series 8, il cui prezzo europeo parte da 509 Euro.