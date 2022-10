Google Pixel Watch, render mostra le vere dimensioni dei bordi: sono enormi!

Google annuncerà il suo Pixel Watch, insieme a Pixel 7 e 7 Pro, nel corso di un evento che si terrà nelle prossime ore, ormai è certo. Ciò che invece è rimasto sconosciuto, almeno fino ad oggi, è il design dello schermo di Pixel Watch, che ha fatto speculare ad alcuni che il dispositivo avrebbe avuto un display con dei bordi molto pronunciati.

Ebbene, un render riportato su Twitter dal noto insider Roland Quandt sembra dare ragione agli utenti più pessimisti, mostrando uno smartwatch dai bordi decisamente spessi. L'immagine, stando ai link forniti di Quandt, dovrebbe provenire da un leak sulla campagna marketing giapponese del dispositivo.

Stando ai colleghi di The Verge, il bordo potrebbe misurare circa 10 mm dei 41 mm totali di diametro, ammesso che le specifiche finora rumoreggiate per l'orologio siano veritiere. Se ciò fosse vero, il dispositivo dovrebbe avere uno schermo di dimensioni decisamente contenute, molto più ridotte di quanto i render di Pixel Watch diffusi da Google e dagli insider abbiano lasciato intendere.

Ciò dovrebbe dipendere anche dal fatto che Big G abbia finora pubblicato solo render a schermo spento del device, o al più con dei quadranti dallo sfondo nero, rendendo veramente complesso stabilire dove iniziasse lo schermo e dove finissero i bordi. Alcuni utenti, nelle scorse settimane, hanno criticato il colosso di Mountain View per questa scelta comunicativa.

Dall'altra parte, ciò significa anche che WearOS 3 riesce a minimizzare la presenza bordo, rendendo le sue dimensioni molto meno evidenti durante l'utilizzo attivo dello smartwatch, che sembra avere dunque un display di dimensioni molto maggiori rispetto a quelle reali. In ogni caso, vi ricordiamo che Google non ha in programma solo il lancio di Pixel Watch: al contrario, poche ore fa la compagnia ha presentato i nuovi device FitBit, tra cui Versa 4, Inspire 3 e Sense 2, proprio poche ore fa.