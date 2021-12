Google Pixel Watch: trapelano le immagini promozionali, arriverà a inizio 2022?

Lo smartwatch di Google, che potrebbe chiamarsi Google Pixel Watch, è tornato al centro dei rumor da pochissimi giorni, dopo un periodo di oblio durato qualche mese: la scorsa settimana, infatti, il leaker di Business Insider Jon Prosser si era detto sicure che Pixel Watch sarebbe stato lanciato nel 2022.

Prosser è tornato sul device nel corso di un altro articolo, stabilendo che il device avrà nome in codice Rohan (e non Ronan, come aveva detto qualche giorno fa) e che sarà disponibile nel primo trimestre del 2022.

Prosser sembra avere una conoscenza piuttosto approfondita del device, rivelando che Google Pixel Watch avrà uno schermo senza bordi. Tuttavia, il leaker non si è espresso sulla scheda tecnica dello smartwatch, per la quale probabilmente dovremo aspettare il lancio ufficiale del device.

Il leaker ha anche rivelato alcune immagini promozionali dell'orologio smart, che potete trovare in calce a questa notizie o nel link riportato tra le fonti. Secondo Prosser, Google sarebbe al lavoro su Pixel Watch da anni ormai, ma avrebbe deciso di attendere a pubblicarlo per via del mancato successo di Wear OS e dei suoi numerosi problemi software. Tuttavia, la recente decisione da parte di Samsung di adottare Wear OS per il suo Galaxy Watch 4 avrebbe convinto Mountain View a fare il grande passo.

Insieme a Pixel Watch dovrebbe dunque arrivare anche una nuova versione di Wear OS dotata di feature aggiuntive, che per un certo periodo saranno limitate solo ai possessori dello smartwatch di Big G, esattamente come avviene con le funzionalità di Android esclusive ai telefoni Google Pixel.