Google Pixel Watch ufficiale: specifiche e prezzo, ma arriverà in Italia?

Nel corso dell’evento Made By Google di oggi, 6 ottobre 2022, la società statunitense ha presentato Pixel 7 e Pixel 7 Pro, nuovi smartphone top di gamma, e il nuovo smartwatch Pixel Watch. Vediamo le specifiche tecniche del wearable e il prezzo europeo, in attesa di informazioni relative al lancio in Italia.

Come già sappiamo dai render già diffusi come teaser dalla Grande G, Pixel Watch ha un design circolare a cupola che misura 41 mm di larghezza e 12,3 mm di spessore. Il display AMOLED AOD è protetto da vetro Gorilla Glass 3D di Corning “personalizzato per resistere di più ai graffi”, mentre la cassa è realizzata in acciaio inossidabile riciclato nelle colorazioni argento lucido, oro e nero opaco a seconda delle preferenze.

I cinturini in fluoroelastomero hanno una finitura soft-touch e, grazie alla loro semplicità, sono perfetti per utilizzo casual, sportivo o anche elegante. Inferiormente si collocano sensori per rilevare la frequenza cardiaca, monitorare il sonno, l'ossigeno nel sangue ed eseguire letture ECG. Le informazioni sulla salute verranno visualizzate tutte tramite una UI che i possessori di smartwatch Fitbit Versa e Sense troveranno molto familiare. Tra le altre caratteristiche notiamo la presenza di altoparlante, microfono, e resistenza a pioggia, sudore e piscine poco profonde fino a 5 ATM.

Sotto la scocca si trova il chipset Exynos 9110 assieme a coprocessore Cortex M33, 2 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione e batteria da 294 mAh. Lato connettività troviamo il supporto a Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC per i pagamenti e GPS, e non mancherà un modello 4G LTE. Infine, il sistema operativo è Wear OS 3.5 con tutte le funzionalità degli smartwatch Fitbit, che peraltro offre 6 mesi di Fitbit Premium assieme ai 3 mesi di YouTube Premium in regalo con l’acquisto.

Google Pixel Watch è già disponibile ai preordini in USA dove costa 349,99 dollari di listino, mentre in Europa parte da 379 euro per il modello Wi-Fi/Bluetooth. Tuttavia, al momento Pixel Watch non risulta disponibile in Italia e non va escluso il suo mancato approdo futuro nel Belpaese.

Restando in casa Google, la società ha presentato due IA per creare video da un semplice testo.