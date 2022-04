Google Pixel Watch sempre più vicino: avrà un design tondeggiante

Dopo aver scoperto che Google Pixel Watch sarà lanciato a breve, torniamo a parlare dello smartwatch di Mountain View per via di un interessante leak che mostra quello che pare essere il design definitivo di Pixel Watch. L'orologio, infatti, potrebbe aver un form factor molto più tradizionale del previsto.

Il più recente render di Google Pixel Watch, che potete vedere in calce a questa notizia, è stato realizzato dal leaker Evan Blass e dal portale 91Mobiles, che ha anche pubblicato in esclusiva alcune informazioni finora sconosciute sul device. I render sono poi estremamente coerenti con le dimensioni dei quadranti esclusivi di Pixel Watch implementati su WearOS 3 e portati a galla da alcuni utenti qualche mese fa.

91Mobiles ha anche confermato che il codename di Pixel Watch sarà "Rohan", anche se non dovrebbe esserci traccia di tale nomenclatura nella release definitiva dell'orologio, che comunque sarebbe già stata fissata al Google I/O di maggio: in attesa della conferenza, infatti, 9to5Google riporta che Big G ha aperto una sezione "orologi" nel suo store digitale, lasciando decisamente poco spazio ai dubbi sull'arrivo di Pixel Watch.

Accanto al design tondo dello smartwatch, comunque, il leak di Evan Blass conferma che Pixel Watch monterà un chipset realizzato da Google in collaborazione con Samsung, che potrebbe essere lo stesso già presente su Samsung Galaxy Watch 4 e prodotto con nodo a 5 nm, oppure un processore a 6 nm della serie Tensor, realizzato sempre in collaborazione con il produttore coreano.

Il design di Pixel Watch, fa notare Ars Technica, potrebbe essere una citazione all'LG Watch Style, uno smartwatch di LG "sviluppato insieme agli amici di Google" ed uscito nel 2017: lo sviluppo dello smartwatch LG, infatti, sarebbe andato avanti in parallelo a quello di Pixel Watch fino a quando, nel 2017 inoltrato, Big G non avrebbe deciso di sospendere i lavori sul proprio orologio. Quando l'azienda ha poi ripreso in mano il progetto, essa avrebbe deciso di mantenere il design tondeggiante sia per differenziarsi dai rivali (Apple su tutti) che per non dover ripartire da zero nella progettazione del dispositivo.