Google Pixel Watch vuole essere l'Apple Watch di Android: gli ultimi rumor lo confermano

Nonostante i rumor parlino di un’autonomia non eccellente per Google Pixel Watch, continuano ad emergere indiscrezioni che dimostrano come il colosso di Mountain View voglia davvero proporre una versione con Android dell'Apple Watch.

Secondo quanto riferito da 9to5Google, infatti, Google starebbe lavorando ad un’ampia gamma di cinturini per il proprio Pixel Watch, per consentire agli utenti di personalizzarli il più possibile ed adattarli al loro stile. Non si tratta della prima volta che il webzine dedicato al mondo Android pubblica rumor di questo tipo, ma gli ultimi riferiscono che Google starebbe lavorando su un cinturino in maglia milanese, due cinturini in pelle, uno a maglie, uno in tessuto ed uno in silicone.

Non è da escludere nemmeno un’opzione che ricorda il Solo Loop di Apple, ma appare quanto mai chiara l’intenzione di rendere lo smartwatch quanto più personalizzabile possibile.

Resta ovviamente da capire che tipo di scheda tecnica verrà proposta agli utenti, in quanto alla fine è quella (insieme ovviamente al prezzo) a spostare le vendite.

Qualche giorno fa era stato anche confermato il co-processore ed un modello LTE di Google Pixel Watch. A questo punto non ci resta che attendere il reveal ufficiale. Cosa vi aspettate da questo smartwatch? Fatecelo sapere nei commenti.