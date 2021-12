Google Pixel Watch: WearOS 3 contiene i quadranti dello smartwatch di Big G

Stando ai rumor, Google Pixel Watch potrebbe uscire nel 2022, ma dello smartwatch di Mountain View per ora sappiamo molto poco. Finora, infatti, Google non ha mai fatto passi decisi nel mercato wearable: l'azienda ha comprato FitBit qualche anno fa, mentre ora lavora insieme a Samsung a WearOS 3, ma non ha prodotto dei device "in proprio".

Di Google Pixel Watch sono trapelate solo delle immagini promozionali, comparse in rete la scorsa settimana e che non dicono molto riguardo al device. Il portale americano 9to5Google, però, sembra aver fatto un'interessante scoperta sullo smartwatch di Big G scandagliando i file dell'emulatore di WearOS 3.

L'emulatore di WearOS 3 è stato pubblicato mesi fa da Google, nella speranza che gli sviluppatori potessero usarlo per le proprie app per smartwatch e dispositivi wearable in generale, e sembra contenere interessanti informazioni su alcuni device non ancora pubblicati, tra cui proprio Google Pixel Watch.

In particolare, 9to5Google ha reperito nel software una decina di quadranti digitali diversi per Google Watch, di cui cinque presentano importanti differenze tra l'uno e l'altro. Potete trovare le immagini rilasciate da 9to5Google, che mostrano alcuni di questi quadranti, nella galleria in calce a questa notizia.

Una particolarità dei quadranti è che uno di essi presenta il logo di FitBit, che stonerebbe se venisse utilizzato su Pixel Watch. Le ipotesi, in questo caso, sono due: la prima, meno probabile, è che esisterà una versione "speciale" per sportivi di Pixel Watch realizzata proprio insieme a FitBit, che d'altro canto è una sussidiaria di Google; la seconda, invece, è che i quadranti verranno utilizzati sia da Pixel Watch che dai device FitBit, nel tentativo di mantenere coesa la linea di dispositivi smart di Google, almeno in termini di design.