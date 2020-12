Google Pixel XE compare a sorpresa in alcune presunte foto

In genere il mondo dei leak relativi agli smartphone prevede che ci siano diverse voci di corridoio su un dispositivo, magari relative alla scheda tecnica o al nome, prima che quest'ultimo si faccia vedere in delle presunte foto reali. Tuttavia, bisogna ricordarsi che i leak non hanno regole e quanto accaduto in data odierna ce lo ricorda.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, lo smartphone Pixel XE, di cui finora non si era mai sentito vociferare, si è fatto direttamente vedere in alcune presunte foto già nella sua prima apparizione online. Come potete vedere dalle immagini presenti a corredo della notizia, il dispositivo sembra montare un pannello con foro per la fotocamera di piccole dimensioni posizionato in alto al centro.

Per il resto, dalle presunte foto non trapelano altri dettagli utili a comprendere le caratteristiche del dispositivo, se non la presenza dei pulsanti per il volume sul lato destro e gli spazi inferiori che sembrano lasciare presupporre la presenza di una porta USB Type-C e del jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Inoltre, dalle schermate relative al software emerge il supporto a NFC e Dual SIM.

C'è da dire che le foto, pubblicate su SlashLeaks, non stanno convincendo gli appassionati, che sembrano pensare che si tratti di un fake. Difficile dire se gli utenti hanno ragione o meno, ma staremo a vedere. In ogni caso, probabilmente ci vorrà un po' di tempo per saperne di più, dato che Google ha lanciato da poco Pixel 5 (che tra l'altro non è arrivato in Italia a livello ufficiale).