Google Play aggiunge al catalogo le produzioni Disney in 4K e HDR

Secondo un rapporto di 9to5Google il catalogo 4K HDR di Disney - che comprende in contenuti di Marvel, Lucasfilm e Pixar - è disponibile su Google Play, per il momento limitato agli acquisti.

Al lancio sono disponibili alcuni dei titoli più significativi come Infinity War, Captain Marvel, Il Re Leone (1994), Coco, Solo: A Star Wars Story e Black Phanter, tutti in 4K e rigorosamente in HDR10 (per ora Google non supporta Dolby Atmos e Dolby Vision).

Il catalogo Disney è limitato agli acquisti e nello store americano ogni film si aggira sui 20-25 dollari, ad un prezzo maggiorato rispetto alle versioni HD. Il servizio sembra disponibile solo negli Stati Uniti in questo momento.

Dal 30 Luglio sarà disponibile anche Avengers: Endgame e la società afferma che questa è solo la prima mandata di titoli che verrà aggiornata costantemente nei prossimi mesi.

L’introduzione del 4K HDR sembra essere una risposta ad Apple Itunes che offre il catalogo più ampio di film in risoluzione UHD ma che non dispone di questa caratteristica per le produzioni Disney: Apple infatti ha sempre insistito sul fatto che il 4K HDR non debba essere più costoso rispetto alle versioni HD, impostazione che evidentemente non ha convinto Disney.

Nell’attesa di veder ampliata l’offerta anche sul mercato europeo e italiano in particolare, possiamo visualizzare l’elenco completo di film in alta risoluzione a questo link.