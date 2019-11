Google Play Awards 2019: aperte le votazioni per i migliori giochi ed app

In vista della fine dell'anno, il Google Play Store ha ufficialmente dato il via alle votazioni per le migliori applicazioni e giochi proposte nel corso del 2019 agli utenti Android. Gli utenti possono esprimere le proprie preferenze direttamente sul negozio di applicazioni del robottino verde.

Applicazioni

Morphin

Post-it

21 Buttons

Enlight Pixaloop

Peloton

Boosted

Concepts

Video Editor

Scripts

Ablo

Giochi

Pokemon Masters (gioco di ruolo)

Mario Kart Tour (action)

AFK Arena (gioco di ruolo)

Harry Potter: Wizards Unite (adventure)

The Mighty Quest for Epic Loot (gioco di ruolo)

Archero (azione)

Auto Chess (strategy)

Brawl Stars (azione)

Call of Duty: Mobile (azione)

The Elder Scrolls: Blades (gioco di ruolo)

Dota Underlords (strategia)

Vineyard Valley (casual)

RAID: Shadow Legends (gioco di ruolo)

Stardew Valley (gioco di ruolo)

Si può votare tramite la pagina dedicata: è possibile assegnare una preferenza per categoria, semplicemente cliccando sul pulsante "vota" presente sotto il titolo di ogni contenuto. Il sistema restituirà un messaggio di conferma ad avvenuta votazione.

Google ha sottolineato che i sondaggi resteranno aperti fino al 25 novembre, mentre i vincitori saranno annunciati, insieme alle scelte della redazione di Google, il prossimo 3 Dicembre.

Voi avete già votato? E se si, su cosa sono andate le vostre scelte? Fatecelo sapere tramite i commenti. Soprattutto nella categoria dei giochi però si prospetta un sondaggio molto equilibrato grazie a Pokemon Masters, Mario Kart Tour, Harry Potter: Wizards United e Call of Duty: Mobile.