Google Play festeggia dieci anni con cambio logo e bonus 10x sui Punti Play

Pochi giorni dopo il lancio ufficiale di Google Wallet per sostituire Google Pay, il gigante di Mountain View sorprende tutti e cambia ufficialmente il logo di Google Play per celebrare, anche se leggermente in ritardo, i dieci anni del servizio. Ad accompagnare questa novità è un’iniziativa di Play Points bonus per gli acquisti sul Play Store.

Google Play, ricordiamo agli appassionati e non, ha compiuto dieci anni esatti nel marzo di quest’anno: nell’ormai lontano 2012, infatti, il cosiddetto “Android Market” è diventato “Google Play” durante un rebranding storico per il robottino verde. Al contempo, Big G ha lanciato altri servizi come Google Play Books, Play Music e Play Films, poi rimossi o trasformati in altri servizi con nomi differenti.

In questo caso, Google Play e il Play Store hanno ricevuto un nuovo logo - già trapelato nel corso dei mesi precedenti - che segue il cambio di design di Chrome del febbraio scorso: il simbolo “Play” ora diventa più piatto, privo dei gradienti e dotato di colori leggermente più vivaci e saturi.

Al contempo, come ringraziamento agli utenti Google ha annunciato che da oggi, 25 luglio 2022, con gli acquisti sul Play Store si potrà godere di un moltiplicatore 10x sui Play Points che si ottengono, ma solo per 24 ore. Ricordiamo che i Punti Play funzionano come un cashback utile per ottenere sconti sul Google Play Store, partecipare a iniziative di beneficienza o effettuare acquisti in-app.