Google Play Games: la beta arriva su PC, ma solo in alcuni Paesi

Circa un mese fa, Google ha annunciato l'arrivo dei giochi per Android su PC. Big G sembra aver mantenuto rapidamente la propria parola, poiché nelle scorse ore è stata rilasciata la Beta di Google Play Games per PC con sistema operativo Windows. La beta, tuttavia, è limitata a soli tre Paesi.

In particolare, al momento Google Play Games per PC è disponibile solo a Hong Kong, in Corea del Sud e a Taiwan, dunque è probabile che verrà estesa all'Europa solo in un secondo momento. Se lo desiderate e se vivete nei tre Paesi indicati, potete iscrivervi alla beta di Google tramite l'apposita pagina web.

Tra i giochi disponibili nella beta sono presenti produzioni come Mobile Legends, Summoners War, State of Survival e Three Kingdom Tactics, tutti videogiochi mobile che hanno fatto grande successo nei tre Paesi coinvolti nella fase di testing.

Iscrivendovi alla beta potrete scaricare l'app standalone di Google Play Games sul vostro PC, dalla quale poi potrete installare sul computer i videogiochi che volete provare. Google ha anche promesso delle "sessioni di gameplay senza soluzione di continuità tra un telefono, un tablet, un Chromebook e un PC Windows", il che lascia pensare che i salvataggi dei videogiochi verranno caricati nel cloud e sincronizzata istantaneamente tra tutti i device connessi allo stesso account Google.

Arjun Dayal, Group Product Manager presso Google, ha spiegato che "I giocatori possono facilmente scorrere, scaricare e giocare i loro giochi mobile preferite sui propri PC, avvantaggiandosi grazie alla presenza di schermi più larghi e di input con mouse e tastiera". Inoltre, Dayal ha ribadito che "non ci saranno perdite di progressi passando da un account all'altro, semplicemente tutto funziona con il tuo profilo Google Play Games!"