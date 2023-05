Google Play Games, la beta anche in Italia: i giochi Android sbarcano su PC

A fine 2021, Google aveva annunciato Google Play Games, un servizio che permette di giocare a svariati giochi per Android su PC. Il rilascio della beta di Google Play Games è andato a rilento ma, finalmente, oggi il servizio è arrivato anche in Europa, nel Regno Unito e in un totale di 40 nuovi Paesi nel mondo.

Attualmente, Google Play Games è disponibile in 56 Paesi in tutto il mondo, Italia compresa. L'arrivo della Beta del servizio anche nel Vecchio Continente è stato annunciato su Twitter dal profilo di Google Play, che ha anche condiviso un trailer che mostra i giochi disponibili per il gioco su PC. Potete dare un'occhiata al video in calce a questa notizia.

In totale, Google Play Games conta circa 100 giochi Android (o poco più), tutti liberamente giocabili anche su PC. Niente streaming, in questo caso: i giochi potranno infatti essere scaricati sul vostro desktop o laptop e gireranno come se si trattasse di software per Windows. Tra le app disponibili abbiamo Asphalt 9, Homescapes e Last Fortress, mentre la stessa Big G ha promesso di ampliare il catalogo dei giochi disponibili e di estendere Google Play Games a più Paesi nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo comunque che Google Play Games è un servizio ancora in beta, quindi qualche "scivolone" tecnico possiamo tranquillamente aspettarcelo. Tuttavia, esso potrebbe essere anche un ottimo strumento per permettere a chi non possiede un PC particolarmente performante o uno smartphone top di gamma di divertirsi per qualche ora, per giunta gratuitamente.

I requisiti di sistema di Google Play Games, infatti, sono molto leggeri: perché il servizio funzioni, infatti, vi servirà un PC con Windows 10 o Windows 11, un SSD, almeno 8 GB di RAM e una CPU a 4 Core, insieme ad una grafica Intel UHD 630 o equivalente AMD o superiore. Google, però raccomanda di utilizzare una GPU discreta come una NVIDIA GeForce MX450 o superiore.