Google Play Games: i videogiochi per Android arrivano su PC Windows nel 2022

Il numero di giochi disponibili su Google Play Store è elevatissimo, poiché all'inizio del 2021 sfiorava il mezzo milione in totale. Per questo, la notizia per cui i giochi di Google Play Games saranno disponibili anche per PC potrebbe risultare più importante di quanto non sembri.

L'annuncio è stato dato nel corso dei Game Awards 2021 dalla stessa Google, che ha dichiarato che Google Play Games sarà disponibile anche per PC Windows a partire dal 2022: in questo modo, i videogiochi per Android usciranno dagli schermi di smartphone, tablet e Chromebook per fare il "salto" verso il mondo dei computer con il sistema operativo di Microsoft.

Stando a quanto dichiarato nel corso dell'evento da Greg Hartrell, il Production Director di Google Play e di Games for Android, "I giocatori potranno accedere ai loro videogiochi preferiti per Google Play su più device, passando con facilità dal telefono al tablet, fino al Chromebook e, presto, al PC Windows". Google ha fatto notare che l'integrazione dei giochi per Android su Windows non è una partnership con il colosso di Redmond, come quella che esiste tra Microsoft e Amazon per le app Android su Windows 11, ma è una nuova piattaforma sviluppata da Google a partire dal proprio store per dispositivi mobili.

La dichiarazione di Google a riguardo, infatti, è stata: "Questo prodotto costruito da Google porta il meglio di Google Play Games a più laptop e desktop, e siamo emozionati in vista dell'espansione della nostra piattaforma per i giocatori, che potranno divertirsi ancora di più con i loro giochi preferiti per Android". Google non ha tuttavia rilasciato altri dettagli né sul funzionamento dei giochi Android su PC né su quando il servizio sarà disponibile.