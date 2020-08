Google Play Music chiude a breve: ecco come trasferire la musica

Con una mail inviata agli utenti, Google ha annunciato che a breve Google Play Music sarà ritirato ed il suo posto verrà preso da YouTube Music. Il colosso dei motori di ricerca ha precisato che l'accesso a Play Music sarà rimosso definitivamente tra ottobre e la fine dell'anno, ma ha anche spiegato come trasferire la musica.

"Se non hai ancora provato YouTube Music, noterai che il suo aspetto è leggermente diverso da Google Play Music, ma sappi che è stato creato dallo stesso team e con la stessa passione. Offre anche oltre 65 milioni di brani, album e playlist ufficiali, nonché molte delle funzionalità di Google Play Music che ami e che ti aspetti di ritrovare" fa sapere Google, che elenca i tre metodi per eseguire il trasferimento delle canzoni.

Il primo è via browser attraverso la webapp dedicata che però è disponibile anche sul Google Play Store di Android e l'App Store di iOS. Google precisa che tra 30 giorni non sarà più possibile scaricare e caricare la musica con Music Manager, e non sarà nemmeno disponibile lo store per la musica su Google Play, il che vuol dire che non si potrà acquistare musica e le prenotazioni saranno annullata. Gli acquisti però saranno ovviamente spostati su YouTube Music, a trasferimento completato.