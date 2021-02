Google Play Music, ultimi giorni per salvare i dati prima della chiusura

Annunciato ad agosto 2020, il pensionamento di Google Play Music non è avvenuto da un momento all'altro ma con un piano di transizione graduale verso YouTube Music, concedendo del tempo agli utenti per ultimare il salvataggio dei dati caricati sul cloud.

Secondo i piani di Google, il servizio sarebbe dovuto cessare già a dicembre ma l'azienda ha deciso di estendere la deadline fino al 24 febbraio 2021, data in cui tutte le informazioni salvate sulla piattaforma verranno eliminate.

L'annuncio è stato distribuito attraverso una email in cui l'azienda ha spiegato che "il 24 febbraio 2021 elimineremo tutti i tuoi dati di Google Play Music. Ciò include la tua libreria musicale con eventuali caricamenti, acquisti e tutto ciò che hai aggiunto su Google Play Music. Dopo questa data, non ci sarà modo di recuperarlo", invitando inoltre gli utenti a utilizzare lo strumento dedicato per il trasferimento dei file "se hai apportato modifiche, hai ancora la possibilità di effettuare il trasferimento in modo che la tua libreria musicale sia aggiornata. Se desideri scaricare la raccolta e i dati di Google Play Music, puoi farlo con Google Takeout prima del 24 febbraio 2021".

Questa email al momento non risulta inviata globalmente, perciò potrebbe volerci del tempo prima che tutti gli utenti la ricevano. Consigliamo in ogni caso di visitare la pagina dedicata per ultimare il passaggio verso la nuova piattaforma.