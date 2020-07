Google Play Pass arriva in Italia: parte la sfida ad Apple Arcade

In seguito all'annuncio per il mercato americano, avvenuto nella seconda metà del 2019, Google ha deciso di portare in Italia l'abbonamento Play Pass, una sorta di "risposta" ad Apple Arcade.

L'azienda di Mountain View ha già pubblicato il sito ufficiale italiano di Google Play Pass, dove sono presenti tutti i dettagli del caso relativi a questa sottoscrizione. Il prezzo è fissato a 4,99 euro al mese oppure 29,99 euro all'anno. È possibile usufruire di una prova gratuita di un mese. Inoltre, Google sottolinea che i gestori del gruppo Famiglia possono condividere l'accesso con fino a un massimo di cinque membri del gruppo.

Come accennato in precedenza, stiamo parlando di un servizio che ricorda da vicino Apple Arcade, quindi si tratta di un abbonamento che consente di accedere a un vasto catalogo di videogiochi per dispositivi mobili. Google promette delle novità ogni mese, niente pubblicità, niente acquisti in-game e, per dare un'occhiata ai titoli disponibili, basta accedere al Play Store, dove la società californiana ha messo in evidenza l'arrivo del Play Pass (nel caso non sia presente il banner, basta premere sull'icona in alto a sinistra e selezionare la voce "Play Pass"). Il servizio è disponibile a partire dalla versione 16.6.25 del Play Store e da quella 4.4 di Android.

Giusto per farvi degli esempi concreti, Play Pass consente di giocare a titoli come Game Dev Tycoon (che in genere costa 5,49 euro), Stardew Valley (8,99 euro), Reigns (3,19 euro), LIMBO (5,34 euro), Terraria (5,49 euro), Getting Over It with Bennett Foddy (5,49 euro) e This War of Mine (11,99 euro). In totale, è possibile accedere a centinaia di giochi.