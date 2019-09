Google Play Pass: arriva la risposta di Google ad Apple Arcade

Google ha rivelato la pubblicazione del nuovo servizio Google Play Pass per gli utenti Android, rispondendo in maniera concreta ai concorrenti di Apple, che con il loro Apple Arcade hanno inaugurato la nuova stagione dei servizi di gaming mobile in abbonamento.

Il servizio, che andrà ad affiancare Google Stadia, è stato inaugurato con un trailer introduttivo pubblicato su YouTube e permetterà l’accesso ad oltre 350 giochi e applicazioni, con e senza pubblicità o acquisti in-app, ad un prezzo di 4.99 dollari al mese (per il mercato americano).

Google Play Pass esordirà negli Stati uniti nel corso della settimana e presto sarà reso disponibile negli altri paesi. La risposta di Mountain View, quindi, non si è fatta attendere e anche gli utenti Android potranno usufruire di una proposta simile a quella offerta da Apple Arcade. Fateci sapere cosa ne pensate!