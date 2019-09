Il Google Play Pass è pronto al lancio: parte la sfida ad Apple Arcade

Google ha da poco annunciato tramite il proprio account ufficiale Twitter che è ormai prossimo il lancio del servizio di abbonamento Play Pass, che si configura come il principale antagonista di Apple Arcade. In un breve tweet la compagnia di Mountain View ha spiegato che "arriverà presto", ma non ha diffuso informazioni sulla data.

I colleghi di Android Police avevano riportato qualche mese fa la notizia del via ai test, ad un prezzo mensile di 4,99 Dollari, ma non è escluso che possa cambiare prima del lancio finale.

Per chi non lo conoscesse, il Google Play Pass sarà un servizio ad abbonamento che darà agli utenti accesso a centinaia di applicazioni e giochi a pagamento presenti sul Play Store, senza alcuna pubblicità e con gli elementi in-app sbloccati. Le indiscrezioni parlano anche di un piano familiare, che permetterà ai componenti di dividere il prezzo mensile e pagare di meno.

Tra i giochi inclusi nel pass dovrebbero figurare anche Stardew Valley e Marvel Pinball, mentre non sono arrivate indicazioni in merito ad eventuali esclusive per gli utenti.

Al momento non sono giunte indicazioni in merito alla data di lancio e soprattutto il prezzo mensile, ma qualche dettaglio potrebbe arrivare già nelle prossime settimane a giudicare dal tweet di Google. Nella giornata di oggi invece Apple potrebbe annunciare la data di lancio di Apple Arcade.