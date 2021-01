Google Play Points arriva anche in Italia: ricompense per chi acquista dal Play Store

Da diverso tempo Google è al lavoro su un sistema di ricompense detto Google Play Points dedicato a tutti gli utenti possessori di smartphone Android, il quale è arrivato nelle ultime ore in altri tredici stati nel mondo tra cui l’Italia. Vediamo in che cosa consiste.

Google Play Points permette a tutti i clienti del Google Play Store che spesso comprano applicazioni, giochi, e-book, film o effettuano acquisti in-app di ottenere punti pari all’1% dell’acquisto in questione, poi convertibili in denaro utilizzabile in altri acquisti in-app, coupons e credito per il negozio di app del colosso di Mountain View, oppure possono essere usati per donare 5 Euro ad organizzazioni no-profit come WWF e Medici Senza Frontiere.

Il sistema attuale prevede che più punti accumuli, più punti puoi guadagnare: in maniera simile a un gioco di ruolo o competitivo, gli utenti partono dal livello Bronzo e pian piano aumentano i punti guadagnati per euro spesi. Come? Secondo questo schema:

Bronzo: guadagni 1 punto per ogni Euro speso , fino a 2x per il noleggio di film e libri durante gli eventi mensili e fino a 4x per gli acquisti in-game durante gli eventi settimanali;

, fino a 2x per il noleggio di film e libri durante gli eventi mensili e fino a 4x per gli acquisti in-game durante gli eventi settimanali; Argento: guadagni 1,1 punti per ogni Euro, fino a 3 volte per il noleggio di film e libri durante gli eventi mensili e fino a 4 volte per gli acquisti in-game durante gli eventi settimanali. C'è anche un premio settimanale che vale fino a 50 punti;

Oro: guadagni 1,2 punti per ogni Euro e fino a 4 volte per noleggi di film e libri durante gli eventi mensili e gli acquisti in-game durante gli eventi settimanali. C'è un premio settimanale che vale fino a 200 punti;

Platino: guadagni 1,4 punti per ogni Euro, fino a 5 volte per il noleggio di film e libri durante gli eventi mensili e fino a 4 volte per gli acquisti in-game durante gli eventi settimanali. C'è un premio settimanale che vale fino a 500 punti. Ottieni anche supporto premium dal servizio clienti.

Ora Google Play Points, come detto inizialmente, arriverà in Italia e nei seguenti stati: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Norvegia, Sudafrica, Spagna, Svezia e Svizzera. Se siete dunque utenti che spendono cifre importanti su Google Play Store, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale di Google per sapere ulteriori informazioni sul suo funzionamento.

A proposito di Google, di recente l’azienda ha rimosso 164 app Android dal Play Store in quanto sfruttate dai loro sviluppatori per mostrare pubblicità invasive e generare introiti importanti.