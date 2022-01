Google Play Services e Play Store si aggiornano: novità importanti per Android

Google ogni mese rilascia aggiornamenti del sistema Google Play - dunque Play Services e Play Store - per Android con molteplici novità sia lato sicurezza, sia funzionalità per sviluppatori e utility. Essi arrivano senza che l’utente se ne accorga ma, questa settimana, le novità implementate da Google sono alquanto importanti.

Come riportato da Droid Life, i log delle modifiche applicate a gennaio 2022 non sono indifferenti: tra le varie feature troviamo, innanzitutto, la possibilità di aggiungere manualmente le credenziali di accesso per siti e app a Google Password Manager. Non manca però il supporto migliorato all’accesso ad Android TV tramite smartphone Android e anche qualche novità per gli sviluppatori.

Senza ulteriori indugi, vediamo allora il changelog completo degli aggiornamenti Google Play Services v22.02.03 e Play Store v28.8:

Gestione Account

[Auto, telefono, tablet, TV, Wear OS] Migliora l'esperienza di supporto per l'account Google su Android offrendo agli utenti contenuti più pertinenti.

Sicurezza e privacy

[Telefono] Puoi aggiungere manualmente le credenziali per app e siti a Google Password Manager.

Supporto

[Auto, Tablet, TV, Wear OS, Phone] Nuovo sistema sui dispositivi Android supportati per spiegare le novità di un importante aggiornamento del sistema operativo.

Utilità

[Telefono] Con l'aggiornamento ad Android TV, gli utenti avranno un nuovo modo di accedere alla propria TV utilizzando i telefoni Android.

[Telefono] Con gli aggiornamenti alla nuova versione di Contact UI, gli utenti possono accettare rapidamente form di consenso.

Gestione del sistema

Con gli aggiornamenti al sistema di gestione del fuso orario, è stato aggiunto il supporto per le nuove modifiche alla transizione all'ora legale in vari paesi.

Aggiornamenti che migliorano la connettività dei dispositivi, l'utilizzo della rete, la stabilità, la sicurezza e l'aggiornabilità.

Servizi per gli sviluppatori

Nuove funzionalità per gli sviluppatori di app di Google e di terze parti per supportare annunci, analisi e diagnostica, machine learning e servizi relativi all'intelligenza artificiale nelle loro app.

Miglioramenti all'interfaccia utente “Accedi con Google”

Per accedere a tutto ciò dovrete recarvi sul Play Store, premere sull'icona del vostro profilo, procedere su Impostazioni > Informazioni e infine "Aggiorna Play Store".

Nel mentre, arrivano brutte notizie per il lancio di Google Pixel Fold.