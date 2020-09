Google Play Store, 10 app gratis per il weekend e sconti molto interessanti

È passata soltanto una settimana dagli ultimi regali del Google Play Store, ma nel negozio di applicazioni di Big G continuano ad apparire prodotti disponibili a costo zero o a un prezzo veramente allettante. Questa settimana sono ben 10 le app gratuite e circa 50 quelle in sconto, ma sono offerte che dureranno per poco tempo.

Partiamo vedendo le applicazioni gratis:

Applicazioni

Crypt-It - Encrypt, Share, Decrypt

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Giochi

Manor

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Toy Of War

King of Defense Premium: Tower Defense Offline

SLOC - 2D Rubik Cube Puzzle

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game

Fill Expert VIP

Tap Town - Soul Event

In sconto invece ci saranno i seguenti programmi:

Applicazioni

TV Cast Pro 8,49 € -> 4,59 €

Character Maker -How to draw 3,29 € -> 1,69 €

Quanto posso spendere? Expense Tracker Premium 3,29 € -> 0,99 €

NION Face Match (riconoscimento facciale) 4,99 € -> 0,89 €

PD Pupil Distance for Eyeglasses & VR Headset 6,49 € -> 2,69 €

DartPro - Darts Scorer 0,99 €

Giochi

Hidden Through Time 2,99 € -> 1,49 €

A Dark Room ® 1,99 € -> 0,99 €

Random Dungeon & Map Generator for D&D 5e & PF 1 4,19 € -> 2,09 €

Takelshin 4,89 € -> 2,69 €

The Last Dream (Full) 4,69 €-> 1,29 €

1942 Pacific Front Premium 2,99 € -> 0,99 €

Crossword Puzzles (No Ads) 3,99 € -> 0.99 €

Guns'n'Glory WW2 Premium 2,99 € -> 0,99 €

Ninja Hero Cats Premium 2,99 € -> 0,99 €

Through the Darkest of Times 7,99 € -> 4,99 €

60 Parsecs! 4,09 € -> 1,09 €

CHAMBER 2,69 € -> 1,19 €

Danmaku Unlimited 2 3,99 € -> 0,99 €

Danmaku Unlimited 3 5,49 € -> 0,99 €

My so-called future girlfriend [Visual Novel] 2,49 € ->1,39 €

RPG Knight Bewitched 2,29 € -> 0,99 €

Caapora Adventure - Ojibe's Revenge 4,99 € ->1,09 €

Truck Simulator PRO 2 6,99 € -> 4,09 €

Zeon 25 3,49 € -> 0,59 €

Nella pagina di Android Police linkate nella fonte potrete inoltre trovare ogni dettaglio riguardo le tempistiche delle offerte, che si tratti delle applicazioni gratis o quelle in sconti. Intanto il Google Play Store sta per aggiornarsi con nuove grafiche e un layout inedito.