Google Play Store: 10 applicazioni, giochi e temi Android in regalo oggi

Torna il nostro appuntamento con le migliori offerte e regali proposti dal Google Play Store ai possessori di uno smartphone e tablet Android. Quest'oggi il negozio del motore di ricerca offre ben 10 tra applicazioni, giochi e temi gratis, nell'ambito dei regalo periodici.

Applicazioni

Motivate Me! Encourage Me!

Social Lite

Giochi

Stone Of Souls

Delivery RPG

Freecell Solitaire (Full)

2 Player Quiz Pro

Reed

Reed 2

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Hexadark - Hexa Icon Pack

OSX Icon Pack

Rispetto alla scorsa settimana la lista è più povera, ma comunque non mancano le proposte interessanti, soprattutto dal fronte dei giochi dove troviamo Reed e Reed 2 gratis, rispetto ai 0,99 Euro precedenti. Questi due saranno disponibili in regalo per i prossimi sette giorni, insieme anche a 2 Player Quiz Pro che in precedenza era disponibile ad 1,99 Euro.

Dal fronte dei temi, icone e pacchetti di personalizzazione troviamo due icon pack, a tema OSX ed Hexadark, mentre per quanto riguarda le applicazioni per i prossimi tre e cinque giorni troviamo gratuitamente Motivate Me! e Social Lite.

Come sempre, a fianco dei regali il Google Play Store di Android propone un'ampia gamma di offerte sulle medesime categorie. Per la lista completa, comprensiva delle variazioni di prezzo e la data di scadenza, vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.