Google Play Store: oltre 10 giochi, temi ed applicazioni Android in regalo

La settimana del Google Play Store parte con quattordici applicazioni, giochi e temi Android in regalo. Come avvenuto qualche giorno fa il negozio del robottino verde quest'oggi propone diversi contenuti gratis per gli utenti che posseggono un tablet o smartphone Android, vediamo la lista completa.

Applicazioni

ElectroCalc PRO

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

80s Music Radio Pro

Giochi

Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege

Fall of Reich - WW2 Allied Siege

Horror Mystery - Escape Room & Solve Riddles

Descent: Death Valley

The Enchanted Worlds

Cat town (Tap RPG) - Premium

Shuriken Jump

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Solid Premium (Ai & gradient Wallpapers Maker)

Onyx Pixel - Icon Pack

Precise : Icon Pack

Black Army Omni - Icon Pack - Fresh dashboard

Tra i giochi spicca The Enchanted Worlds, che passa dai precedenti 3,99 Dollari a zero, mentre per quanto riguarda i pacchetti di personalizzazione segnaliamo tre bundle di icone che possono essere scaricati gratuitamente per modificare l'aspetto del sistema operativo.

Come accaduto già in precedenza, a fianco delle applicazioni, giochi e temi in regalo, il Google Play Store propone una vasta gamma di offerte sulle stesse categorie, che potrebbero rappresentare un'ottima occasione per portare a casa uno dei tanti contenuti presenti al suo interno ad un prezzo ribassato. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.