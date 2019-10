Google Play Store: 13 applicazioni, giochi e temi Android oggi in regalo

Torna il nostro appuntamento con i regali proposti dal Google Play Store agli utenti che sono in possesso di uno smartphone o tablet Android. Complessivamente, nella giornata di oggi il colosso di Mountain View regala 13 contenuti tra applicazioni, giochi e temi. Vediamo insieme la lista completa anche delle offerte e riduzioni di prezzo.

Applicazioni

IQ Test - Premium IQ Test

Giochi

Trig or Treat

Night Whisper Lane

Stone Of Souls HD

Helix Run 3D - Color running ball collector game

Sonny The Mad Man

Warship Hunter War

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Sky Dancer Premium

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Game of Life Live Wallpaper

Meeye icon pack - Modern MeeGo Style Icons

Pixel Net White - Icon Pack

Croc - Icon Pack

Piatto forte della giornata sono i giochi, tra cui citiamo Sonny The Mad Man e Warshi Hunter War, mentre per quanto riguarda i pacchetti di personalizzazione troviamo l'icon pack Pixel Net White e Croc, oltre al live wallpaper Game of Life.

Meno ricca l'offerta dal fronte delle applicazioni: IQ Test è disponibile gratuitamente per i prossimi due giorni.

Come sempre, i regali sono accompagnati da una serie di offerte: per la lista completa vi rimandiamo alla pagina ufficiale di AndroidPolice.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa di vostro interesse o meno.