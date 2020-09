Google Play Store: 13 applicazioni, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Come di consueto nel fine settimana, il Google Play Store torna alla carica con un'ampia gamma di regali su applicazioni, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione per i dispositivi basati sul robottino verde. Nello specifico, per questo weekend troviamo 13 contenuti in regalo, che possono essere scaricati gratuitamente.

Applicazioni

Bills Reminder, Payments Contacts Receipts tracker

Ai. Gallery

Calculator Locker: Hide Photos & Videos + Applock

Giochi

RowRow

Knight War: Idle Defense Pro

Mathematica - Math Puzzle Brain Game

Infinite Puzzle

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

God of Attack VIP

Marble hit 3D - Pool ball hyper casual game

Mermaid Treasure Hunting(No ads) - Match3 puzzle

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Black Army Sapphire - Icon Pack - Fresh dashboard

Space Wallpaper 4K Pro

La lista quindi è significativamente più ricca rispetto a quella della scorsa settimana, quando il totale si aggirava intorno a dieci.

Come sempre, Google affianca questa serie di regali a varie offerte sulle medesime categorie di prodotti.

Per la lista completa comprensiva delle variazioni di prezzo e soprattutto della data di scadenza, vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice. Fateci sapere attraverso la sezione commenti se avete trovato qualcosa d'interessante oppure se non c'è nulla che vi ispira.