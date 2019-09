Google Play Store: 13 giochi, app e temi Android in regalo oggi 19 Settembre

Anche nella giornata di oggi, continuano le offerte sul Google Play Store di Android. Il negozio di applicazioni infatti propone agli utenti che posseggono dispositivi basati sul robottino verde ben 13 tra app, giochi e pacchetti di personalizzazione in regalo. Vediamo insieme la lista completa.

Applicazioni

Ultimate EMF Detector Pro

Unit Converter (Pega Pro) - Premium

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Calc Fast

Giochi

Tone Game - Chinese Mandarin

CELL 13

College Days - Choices Visual Novel

The House

Blu Escape - Hardcore Platformer

Jurassic Mouse Company

Magnet Balls 2: Physics Puzzle

The First Tactics Classic (SRPG)

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Cerco Pro

Tra i giochi spicca senza dubbio Tone Game, mentre dal fronte dei temi, icone e pacchetti quest'oggi segnaliamo proposte piuttosto ristrette, dopo la scorpacciata di qualche giorno fa.

A fianco dei regali però il Play Store ha scontato svariati giochi, app e temi. Per la lista completa come sempre vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Android Police, in cui sono presenti anche tutte le indicazioni sulla data di scadenza delle promozioni e le variazioni di prezzo.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa di vostro interesse o meno.