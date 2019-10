Google Play Store: 14 applicazioni, giochi e temi Android in regalo

Il Google Play Store di Android torna alla carica con una serie di offerte e regali a ridosso di Halloween. Quest'oggi, nello specifico, il colosso dei motori di ricerca regala a coloro che sono in possesso di uno smartphone basato sul robottino verde ben 14 applicazioni, giochi e pacchetti di personalizzazione per i dispositivi.

Applicazioni

Trueshot Swing Tempo

Camera and Microphone Blocker

Giochi

NEW Math puzzles 2

Epic Animal - Move to Box Puzzle

EQQO VR

Truck Run 3D - Colorful endless running car game

Castle Battle - Castle Defense Multiplayer Game

Ego Rigo

Undead Tower Crusade

i Live - Gold Edition

Master Escape 3D - Running puzzle colorful game

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Ascio - Icon Pack

Sticky Notes Widget +

Come si può vedere, il piatto forte della giornata restano i giochi, tra cui citiamo Truck Run 3D ed Ego Erigo, che possono essere scaricati gratuitamente. Molto interessante anche Trueshot Swing Tempo e Camera and Microphone Blocker, che sono le due applicazioni in regalo per oggi.

Più povera rispetto a qualche giorno fa invece l'offerta dal fronte dei temi, icone e pacchetti di personalizzazione, che include solo un widget per mettere in evidenza le note ed un pacchetto di icone.

Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Android Police.