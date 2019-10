Google Play Store: 14 giochi, temi ed applicazioni Android in regalo oggi

Nella giornata, di oggi, Giovedì 17 Ottobre, il Google Play Store di Android torna alla carica con una serie di offerte e regali per gli utenti Android. Complessivamente, il negozio di applicazioni del robottino verde regala circa 14 elementi tra giochi, temi ed app, vediamo insieme la lista completa.

Applicazioni

Relay Simulator

4K Camera - Filmmaker Pro Camera Movie Recorder

Quick Reminders - Notification Notes & Reminders

Crypto Helper

Touch Block Pro

Meeting Notes Taker - Recorder, memo and minutes

Giochi

13 Puzzle Rooms: Escape game

Reclamation

Idle Heroes of Hell - Clicker & Simulator Pro

Archery Physics Shooting Challenge

Project Archery : Shoot Apples With Physics

The Lonely Hacker

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Smoon UI - Rounded Icon Pack

Hexanet White - Icon Pack

E' indubbio che il piatto forte della giornata sia rappresentato dai giochi e le applicazioni. Nello specifico citiamo Relay Simulator e Meeting Notes Taker, che aumenta in maniera importante la produttività del proprio smartphone soprattutto in ambito lavorativo. Tra i giochi il più simpatico è 13 Puzzle Rooms, un escape game ad indovinelli che vi terrà compagnia in queste calde giornate di autunno.

Più povera invece l'offerta dal fronte icone, temi e pacchetti di personalizzazione, per cui il Play Store propone solo due elementi.

Come sempre a fianco dei regali troviamo una vasta gamma di sconti sulle stesse categorie. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.