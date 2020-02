Google Play Store: 15 app, temi, icone e giochi Android in regalo

Dopo i tanti regali Android di qualche giorno fa, il Google Play Store torna nuovamente alla carica oggi, con 15 applicazioni, giochi, temi, pacchetti d'icone ed altro per i dispositivi basati sul robottino verde, che possono essere scaricati gratuitamente dallo store del colosso dei motori di ricerca. Ecco la lista completa.

Applicazioni

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

ProCam X ( HD Camera Pro )

iPray BCP

Temperature Converter Pro

Giochi

Defender Battle: Hero Kingdom Wars - Strategy Game

Rolly Egg (No Ads)

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead

Robo Two VIP

Project Alnilam

Animal Camp - Healing Resort

Devil Twins: VIP

Triple Fantasy Premium

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Minimo - Icon Pack

Glow - Icon Pack

Wavie PRO | Music Waves Live Wallpaper 🎵🌊

Quest'oggi l'offerta più rilevante riguarda i giochi, mentre a livello di applicazioni, temi ed icone il campo è più ristretto.

Come sempre, però, accanto ai contenuti disponibili gratuitamente troviamo anche tantissime promozioni sulle medesime categorie. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice contenente tutte le indicazioni a riguardo, tra cui la lista, i cambiamenti di prezzo ed anche la data di scadenza.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante oppure se, almeno in questo caso, non c'è nulla di utile. Ovviamente le offerte segnalate qualche giorno fa sono ancora valide, in parte.