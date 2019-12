Google Play Store: 15 applicazioni, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Puntuale come ogni weekend, torna il nostro appuntamento con i regali proposti dal Google Play Store di Android. Quest'oggi l'offerta è molto ricca ed il negozio del robottino verde propone 15 applicazioni, giochi e temi per gli smartphone Android gratis. Vediamo la lista completa, ma non mancano le sorprese.

Applicazioni

BabyBook - Baby Tracker & Newborn Diary

50X Vault Calculator Pro

How to Sing Harmony

Reminder - Pr

Boundo: System Tool Set

Giochi

Lootbox RPG

Word Rush Pro: Find Words

Slayaway Camp: 1980's Horror Puzzle Fun!

Master Escape 3D - Running puzzle colorful game

Ghostpol

Helix Run 3D - Color running ball collector game

Sonny The Mad Man

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Launcher XP - Android Launcher

Fledermaus - Icon Pack

Particle Live Wallpaper Pro

Il piatto forte di giornata è rappresentato dalle applicazioni ed i giochi, tra cui citiamo Ghostpol e 50X Vault Calculator Pro, una potente calcolatrice per coloro che sono soliti utilizzarle di frequente.

Come sempre, i regali proposti dal Play Store sono conditi da un'ampia gamma di offerte sulle medesime categorie di prodotti. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di AndroidPolice, su cui sono presenti le indicazioni sulle modifiche di prezzo e soprattutto la data di scadenza.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa di vostro interesse o se almeno in questo frangente non c'è nulla di utile.