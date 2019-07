Google Play Store: 15 applicazioni, temi e giochi Android in regalo

In questo rovente giovedì di fine Luglio, il Google Play Store viene incontro agli utenti regalando quindici contenuti tra applicazioni, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione per i dispositivi Android. Vediamo insieme la lista completa.

Applicazioni

Subnet Calculator

VLSM Calculator

Newsout

Mental Disorders Premium

Giochi

Football Challenger - League

Five Words

Vector Invaders (Premium)

Assassin Lord : Idle RPG (VIP)

Color Link Deluxe VIP

Gold Miner Vegas: Nostalgic Arcade Game

Little Stars 2.0 - Sci-fi Strategy Game

My Little Star VIP : Idol Maker

Taxi Simulator 1976 Pro

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Space Symphony 3D Pro LWP

Vikings 3D LWP

Hexanet White - Icon Pack

MIUI Lines White - Icon Pack

X Launcher

E' indubbio che l'offerta sia meno ricca rispetto a quella di qualche giorno fa, quando il negozio di applicazioni del motore di ricerca aveva proposto oltre 30 tra app, giochi e pacchetti di personalizzazione in regalo ai propri utenti.

Nella giornata di oggi però spiccano i giochi in regalo, tra cui Assassin Lord e Five Words, che potrebbero diventare dei simpatici passatempo in spiaggia o in piscina.

A fianco delle app in offerta, il Play Store di Google propone anche tantissime offerte. Per la lista completa come sempre vi rimandiamo alla pagina ufficiale di AndroidPolice, su cui sono presenti tutte le informazioni sui cambiamenti di prezzo e la scadenza delle promozioni.