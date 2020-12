Google Play Store: 16 app, giochi e temi gratis per dispositivi Android

In vista del weekend, il Google Play Store di Android continua con i suoi regali di app, giochi e temi per smartphone e tablet basati sul robottino verde. In vista del weekend, la compagnia di Mountain View consente di scaricare gratuitamente 16 contenuti, vediamo di cosa si tratta.

Applicazioni

Rainy Daze

Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR

All Language-Camera Translator PRO

Dog Training with Clicker, No Ads - Puppy Perfect

WEATHER NOW - forecast radar & widgets ad free

Multiplying Fractions Trainer

Third grade Math skills - Fractions and Decimals

Meeting Notes Taker - Recorder, memo and minutes

QR/Barcode Scanner PRO

Giochi

My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game

Color Link Deluxe VIP

New Math Puzzles for Geniuses 2020

War 1944 VIP : World War II

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Red

The Azulox Icon Pack (Dark version)

La maggior parte dei contenuti saranno gratuiti per i prossimi giorni, ad eccezione di "Rainy Daze" che tornerà a pagamento tra poche ore.

A questi si aggiungono tantissime offerte sulle medesime categorie, ma come sempre per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice che include tutti i dettagli sulle variazioni di prezzo e le relative date di scadenza delle promozione.

Fateci sapere se avete trovato qualcosa d'interessante o se, almeno questa volta, non c'è nulla che ha attirato la vostra attenzione.