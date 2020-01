Google Play Store: 16 applicazioni, giochi e temi Android gratis

A meno di quarantotto ore dal nostro ultimo appuntamento, tornano i regali del Google Play Store. Per il weekend da poco cominciato, il negozio di Google propone 16 applicazioni, giochi e temi per i dispositivi Android, che possono essere scaricati gratuitamente per i prossimi giorni.

Applicazioni

Partiture Live - Learn to Read Sheet Music Easy

Giochi

Civilization Path

Brick Breaker : Evolution RPG

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG

NEW Math puzzles 2

Rusty Memory VIP :Survival

Fill Deluxe VIP

Mystery Tiles

NEW Logic & Math Puzzles PRO 2020

The House: Action-horror

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords

Angel Fish: Super VIP

Dead Rain : New zombie virus

Devil Twins: Super VIP

Magnet Balls 2: Physics Puzzle

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Onyx Pixel - Icon Pack

L'offerta è chiaramente meno ricca rispetto all'immediato passato. Dal fronte delle applicazioni infatti troviamo solo un contenuto per coloro che intendono utilizzare tablet e smartphone Android per scopi musicali, e permette di scaricare le partiture per suonare le canzoni.

Diverso il discorso per i giochi in questo caso citiamo Civilization Path, Brick Breaker e Mystery Tiles, che saranno sicuramente apprezzati dagli utenti.

Per coloro che sono alla ricerca di qualche pacchetto di personalizzazione, invece, è disponibile solo un Icon Pack battezzato "Onyx Pixel".

Per tutte le offerte, invece, vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.