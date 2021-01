Google Play Store: 17 app e giochi Android in regalo oggi 5 Gennaio 2021

Il Google Play Store torna quest'oggi alla carica e propone 17 applicazioni e giochi per i dispositivi Android in regalo. La lista è davvero molto ricca ed include dei contenuti interessanti che sicuramente faranno gola a molti.

Applicazioni

Numberwiz

CAS for Android

Decimal & Fraction Calculator

Ethical Hacking & Quiz: Beginner to Advance 2020

Whats Status Saver Pro (No Ads)

Fractions Math Pro

Matrix Determinant Pro

Number to word converter offline

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control

Giochi

Masters Gallery by Reiner Knizia

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster

Nail That Coin

Dungeon & Pixel Hero VIP

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game!

Stone Of Souls HD

Theme Park Simulator

Cat town (Tap RPG) - Premium

La maggior parte delle applicazioni ed i giochi saranno disponibili a costo zero per i prossimi giorni, ma alcuni di questi (come Masters Gallery) diventeranno a pagamento tra poche ore.

Nella lista dei giochi invece citiamo Theme Park Simulator, che sarà gratuito per i prossimi sei giorni, mentre Nail Than Coin potrà essere portato a casa a costo zero per i prossimi quattro giorni.

Come sempre, a fianco dei regali sono disponibili tantissime offerte, ma per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice in cui sono presenti tutte le informazioni del caso, inclusa la data di scadenza per ogni promozione.

Fateci sapere se trovate qualcosa di interessante.