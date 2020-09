Google Play Store: 17 app e giochi Android in regalo per il weekend

Dopo i regali del Google Play Store della scorsa settimana, tornano anche per questo weekend gli omaggi del negozio di applicazioni del colosso di Mountain View. Complessivamente sono 17 le app, giochi e temi Android che possono essere scaricati a costo zero ed installati sui vari dispositivi. Vediamo di cosa si tratta.

Applicazioni

Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer AdFree

SwimE - swim entries, swim times, swim comparison

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

90X Duplicate File Remover Pro

Pro Mp3 player - Qamp

Giochi

Impossible heist 3D - Cop escape and sneaking

Sudoku : Cartoon

Tic Tac Toe Jumbo Pro

Lift Survival 3D - elevator rescue surviving game

NEW Math puzzles 2

My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle

Block Puzzle

Cartoon Craft

Frontline: Western Front - WW2 Strategy War Game

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

ReMix KWGT

Sostanzialmente, il piatto forte sono i giochi, mentre tra i pacchetti di personalizzazione troviamo solo un contenuto.

Come sempre, a fianco dei regali sono disponibili tantissime promozioni sulle medesime categorie di prodotti, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice in cui sono indicate le date di scadenza e le eventuali modifiche di prezzo, per capire la convenienza o meno delle offerte.