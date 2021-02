Google Play Store: 18 applicazioni, giochi e temi gratis per smartphone Android

Google Play Store comincia anche questa settimana regalando 18 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android. Dopo avere visto la serie di prodotti gratis presentata lo scorso weekend, ecco la lista completa dei nomi a costo zero a partire da oggi per un periodo limitato, assieme ad alcuni sconti particolarmente interessanti.

Applicazioni

DecidApp - decision making

Police Lights 2: PRO

Number to word converter offline

Giochi

2048 Pro

Cartoon Craft

Cashier of Grocery Shop

Demon Warrior Premium - Stickman Shadow Action RPG

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

Stories: Your Choice (crystal prices reduced)

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium

Walking Dead Mad Horde:Endless TD Zombie Shooter

Evertale

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Hero Z

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Mayur

Precise : Minimal Icon Pack

Le offerte del momento riguardano in particolare i videogiochi per smartphone, di cui consigliamo in particolare Braveland, Cooking Trip, Heroes of Loot 2, MechaNika e Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Per la lista integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Segnaliamo infine che in Italia è giunta ufficialmente la funzionalità per inviare wireless le applicazioni del Google Play Store installate nel proprio smartphone, così da permettere ai nostri conoscenti di accedere alle stesse app in maniera estremamente rapida. O ancora, abbiamo parlato della feature Tap Tap pensata per introdurre gesture tramite doppio o triplo tap sul retro dello smartphone.