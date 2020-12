Google Play Store, 19 app, giochi e icone gratis per smartphone Android questo weekend

Google Play Store questa settimana ha già deciso di rendere completamente gratuite 28 applicazioni, giochi e pacchetti di icone e personalizzazione per smartphone Android, ma ha anche voluto fare il bis nel weekend. Ecco, dunque, quali sono i prodotti a costo zero che potete trovare nel negozio di app del colosso di Mountain View.

Applicazioni

1984 Cam – VHS Camcorder, Retro Camera Effects

Color Wheel

MyRigs - Fishing Knots

VLSM Calculator

Applocker & Gallery Vault Pro

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Giochi

Infinite Puzzle

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

The Rich King VIP - Amazing Clicker

[VIP]Infinity Dungeon 2- Offline Defence RPG

[VIP] WeaponWar : Offline Idle Merge Game

Healing Matching Puzzle

Hills Legend: Action-horror (HD)

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

RowRow

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords

Pacchetti di icone e personalizzazione

Roundies ada - Adaptative icon pack

Lines Square - White Icon Pack

Ovviamente non mancano anche i sconti del caso, tra cui evidenziamo i videogiochi This Is The Police, Teslagrad, Swim Out, Relic Seeker: Hypogeum e Achikaps Pro. Per la lista completa, comunque, vi reindirizziamo alla pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo Android, di recente Google ha svelato 6 grandi novità che prossimamente arriveranno nel sistema operativo del robottino verde, tra cui gli audiolibri automatici per i libri, la funzione Nearby Share per condividere le app e i Comandi vocali semplificati grazie a Voice Access.