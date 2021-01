Google Play Store: 19 applicazioni, giochi e temi Android in regalo questo weekend

Anche questo fine settimana il negozio di applicazioni Google Play Store ha deciso di regalare diverse applicazioni, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione per smartphone Android. Dopo i 30 prodotti resi gratis nel corso di questa settimana, questo weekend vede 19 app diventare a costo zero per qualche giorno: ecco la lista.

Applicazioni

OnSite Checklist - Quality & Safety Inspector

Best U

Document Manager Pro

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards

CASH INOUT

Giochi

Knight War: Idle Defense Pro

Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense

Glidey - Minimal puzzle game

[VIP]Missile Dude RPG: Offline tap tap Missile

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD

Healing Matching Puzzle

Let the Pharaoh FREE!!!

My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Adventures in Elikiku

ALPHA - BET : Minimal English Letter Puzzle Game

Color Confusion: Word Puzzle

OCTA - GONE : Minimal Direction Dodge Game

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Dark screen filter - Blue light - Night mode

A farsi notare particolarmente sono gli sconti di questo fine settimana, specialmente per quanto concerne i giochi per smartphone: tra i titoli in offerta, infatti, appaiono A Normal Lost Phone, Another World, Little Big Adventure, R-TYPE II, Raiden Legacy, Rebel Cops, Worms 2 e tanti altri nomi particolarmente interessanti. Se volete dunque sfruttare questo periodo di sconti, vi reindirizziamo alla lista completa stilata da Android Police.

Ricordate che ora, in caso di acquisti effettuati nel Google Play Store, riceverete delle ricompense da parte del programma Google Play Points, il quale funziona come il “cashback” e restituisce una percentuale dei soldi spesi in punti convertibili in coupon, credito Play Store e molto altro.