Google Play Store: 20 app, temi e giochi Android in regalo. La lista

Il mese si agosto si apre all'insegna dei regali del Google Play Store. Nella giornata di oggi, infatti, il negozio di applicazioni di Android propone 20 tra applicazioni, temi e giochi del robottino verde in regalo. La lista è meno corposa rispetto a quella di due giorni fa, ma non mancano comunque i contenuti interessanti.

Applicazioni

Encounter Magic Trick

GPS Distance meter PRO

Very Bad Neighbour: Soundboard for neighbors

Death Clock Pro

AVS : Any Video Converter

Gallery Pro: Photo Manager & Editor

Giochi

The PopCorn

DOX: A Puzzle Game

A-2481

Hero's 2nd Memory : Shooting RPG

Mental Hospital III

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure

Sword Knights+ : Ghost Hunter (idle rpg)

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Temi, pacchetti di personalizzazione ed icone

Planetscape 3D Live Wallpaper

Castle 3D Pro live wallpaper

Dinosaurs 3D Pro lwp

Mayur

NTX Icon Pack

Pixeldrop - Icon Pack

Sostanzialmente i vari omaggi sono ben distribuiti. Tra le applicazioni, il must per gli appassionati di video è AVS, che costa 0,99 Euro e può essere portato a casa in maniera del tutto gratuito. Per quanto riguarda i giochi invece si passa dai classici puzzle da spiaccia come The PopCorn e DOX, ai più impegnativi Mental Hospital III e Soul Warrior: Sword a Magic. Molto interessante anche l'offerta sui temi ed icone.

