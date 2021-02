Google Play Store: 20 applicazioni, giochi e temi Android in regalo questo weekend

Continuano i regali della settimana da parte di Google Play Store: dopo le 21 app, giochi e temi per Android resi a costo zero nei giorni scorsi, l’azienda di Mountain View ha deciso di avviare il weekend con altri 20 prodotti completamente gratis per un periodo limitato. Vediamo la lista completa, assieme agli sconti migliori ora disponibili.

Applicazioni

AuditBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List

80s Music Radio Pro

90s Music Radio Pro

Binary Calculator Pro

Business Calculator Pro

Decimal to Fraction Pro

Fractions Math Pro

Temperature Converter Pro

Giochi

Cat in the Woods VIP

OFFLINE - The epic of legend 1 -The Tower of Lost

2048 Puzzle Game

2048 - Puzzle Game

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky)

Superhero War Premium: Robot Fight - Action RPG

Connect: cute monsters and food. Casual game

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Tomb Hunter Pro

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Star 3D Live Wallpaper

Prism Live Wallpaper

Per quanto concerne le offerte del momento, segnaliamo in particolare l’applicazione Mobile Observatory 3 Pro – Astronomy, assieme a videogiochi come Absolute Drift, Neighbours from Hell, Rush Rally 3 e Titan Quest. Per la lista integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nel mondo Android, in Italia negli ultimi giorni il Google Play Store (versione 24.0) ha lanciato la funzionalità Nearby Sharing per condividere via wireless applicazioni d’interesse con altri dispositivi Android collegati; in questo modo sarà ancora più facile ottenerle sul proprio smartphone.