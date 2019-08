Google Play Store: tanti giochi ed applicazioni Android gratis, tra cui Infinity Dungeon

Dopo la scorpacciata di regali del weekend, il Google Play Store torna alla carica con una vasta gamma di regali offerti ai propri utenti. Vediamo la lista completa, con le relative informazioni.

Applicazioni

Speedometer GPS Pro

Decimal to Fraction Pro

Matrix Determinant Pro

Fractions Math Pro

Scalar Pro — Advanced Calculator & Math Scripts

Giochi

Roll For It!

Stories: Your Choice (more resources at start)

Ball Reach

King Arthur : The Sword Master

Fire Free Fall Pro -Easter Special

Forest 2 Premium

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Infinity Dungeon 2019 : RPG Adventure

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

Buff Knight - Idle RPG Runner

Cat in the Woods VIP

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Hot Air Balloon 3d Wallpaper

ReMix KWGT

Veno - Icon Pack

BOLT Icon Pack

Hexa Icon Pack : Hexagonal

Come dicevamo poco sopra, la proposta più importante è quella legata ai giochi in regalo, tra cui figurano Infinity Dungeon 2019 che in precedenza aveva un prezzo di 4,99 Dollari.

Il Google Play Store, a fianco dei numerosi regali propone anche tantissime offerte sulle stesse categorie di prodotti. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice, su cui sono disponibili tutte le informazioni sulle modifiche al prezzo e la data di scadenza delle varie offerte.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa di vostro interesse oppure se non c'è nessuna applicazione, gioco o pacchetto di personalizzazione interessante.