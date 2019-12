Google Play Store: 21 app, giochi e temi Android in regalo oggi. La lista

In vista del Natale, Google ha deciso di regalare ai propri utenti in possesso di uno smartphone o tablet Android 21 applicazioni, giochi e temi. La lista questa volta è davvero corposa ed include diverse applicazioni e temi molto interessanti, a cui si aggiungono anche alcuni pacchetti di icone.

Applicazioni

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

RAL + NCS colors. Wall paint tester, swatch & fan

SwimE - swim entries, swim times, swim comparison

GO Speed Booster - Cleaner & Booster

CM File Manager

Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app

X Launcher

Age Calculator Pro

Business Calculator Pro

Logarithm Calculator Pro

Matrix Determinant Pro

Giochi

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell

Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg)

Bouncy Music 3D - Best Relaxing hyper casual game

Final Castle Defence : Idle RPG

Robo Two VIP

Tunn

Temi, icone e personalizzazione

Chicago 3D Pro live wallpaper

Black Army Sapphire - Icon Pack - Fresh dashboard

Eevee for ANeko (ANeko Skin)

Pure - Icon Pack ( Flat Design )

Dal fronte delle app, il piatto forte di questo giro sono le calcolatrici, ma il Greeting Photo Editor potrà sicuramente rivelarsi utile per inviare qualche foto di auguri ai propri cari o amici.

Per quanto riguarda i temi, per chi è attratto dal fascino di Chicago il live wallpaper rappresenta un must da scaricare.

Come sempre a fianco dei regali sono disponibili anche diverse offerte sulle medesime categorie: per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.