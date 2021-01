Google Play Store, 21 applicazioni e giochi gratis per smartphone Android

Google Play Store ha deciso di cominciare una nuova settimana rendendo completamente gratuite altre 19 applicazioni e giochi per smartphone Android. Questa volta sembrano mancare temi e pacchetti di icone, al contrario del weekend appena conclusosi, ma ci sono alcune app mai apparse prima a costo zero: ecco la lista completa.

Applicazioni

Color Wheel

Football Pro: Soccer Scores, Football News, Videos

Relaxing Sleep Sounds PRO

Simpan - Note various needs

BitProject

Bookmark Manager - Website favorites manager

MultiPro: GoPro ProTune Bluetooth Remote

Forecaster - visual, accurate weather for the week

Giochi

Memory Game - Official

New Math Puzzles for Geniuses 2021

Defense Warrior Premium: Castle Battle Offline

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Heroes Defender Fantasy - Epic Tower Defense Game

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles

Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action

Tap Legend Premium: Hero Fight Offline

Even and Odd Premium

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle

Sakura girls Pro: Anime love novel

Shape Puzzle (Ads Free)

truTV Impractical Jokers Wheel of Doom

Non mancano poi sconti alquanto interessanti, specialmente per quanto riguarda i videogiochi mobile: tra questo segnaliamo 112 Operator, 911 Operator, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Baldur’s Gate II, Radio Commander e Warhammer Quest. La lista integrale di tutte le offerte, però, la potrete trovare nella pagina dedicata di Android Police linkata come fonte.

Ricordiamo infine che anche in Italia è arrivato Google Play Points, il programma di ricompense in formato “cashback” che permette a tutti coloro che acquistano prodotti nel Play Store di ricevere una percentuale della cifra spesa in ritorno come punti convertibili in coupon, credito Play Store e altro ancora.