Google Play Store: 22 applicazioni e giochi gratis per gli smartphone Android

Tornano i regali del Google Play Store di Android, in occasione del weekend. Per questo primo fine settimana di settembre, il negozio del motore di ricerca propone gratuitamente agli utenti 22 applicazioni, giochi e temi per i dispositivi basati sul robottino verde, vediamo la lista completa.

Applicazioni

Learn French with MosaLingua

Motivate Me! Encourage Me!

Pholorize : Colorize Your Old Black & White Photos

Decimal to Fraction Pro

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

Sound Sampler

Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor

Ray Watermark - Watermark with QR, Logo, Text

Giochi

Boxes Drop - Tower block

Matchy Moods

New Math Puzzles for Geniuses 2020

Hills Legend: Action-horror

Let the Pharaoh FREE!!!

The House: Action-horror

Fill Deluxe VIP

Lose Weight Story - Premium

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Take Away 3D - Endless running hyper casual game

Monkey GO Happy

Deep 6 - Awakening

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Star Clock Live Wallpaper

Stony Icon Pack

Come sempre, i regali sono accompagnati da un'ampia gamma di offerte, ma per la lista completa comprensiva delle relative variazioni di prezzo vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice, in cui è possibile ottenere tutte le informazioni del caso anche sulla data di scadenza delle singole offerte.

La lista quest'oggi è davvero molto ampia, ad eccezione dei pacchetti di personalizzazione che sono solo due rispetto ad app e giochi.